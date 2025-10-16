Cronaca

SARONNO – La polizia locale di Saronno ha recuperato e restituito i passaporti e altri effetti personali a tre cittadini cinesi derubati sul treno Malpensa Express. Gli agenti, dopo essere intervenuti in aiuto dei viaggiatori che non avevano più trovato il proprio bagaglio, hanno avviato le ricerche e rintracciato i documenti durante un controllo alla periferia della città.

All’interno della borsa recuperata sono stati trovati i portafogli, i documenti d’identità, le carte di credito e parte del denaro. Grazie al consolato cinese è stato possibile contattare i turisti e riconsegnare quanto sottratto. Non è la prima volta che gli agenti saronnesi si trovano a gestire casi simili: di recente avevano già restituito un MacBook a una turista 25enne di origini asiatiche, derubata anche lei sul Malpensa Express.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

16102025