GERENZANO – Il Comune lancia un nuovo avviso alla cittadinanza dopo l’episodio avvenuto nella mattinata di mercoledì 15 ottobre in una abitazione del centro paese, dove un truffatore è riuscito a raggirare un residente. Secondo quanto segnalato, il malintenzionato ha telefonato alla vittima fingendo una richiesta urgente di denaro da parte del figlio o della figlia, mantenendo la persona al telefono per poi presentarsi direttamente a casa e farsi consegnare contanti e preziosi.

L’amministrazione invita tutti a prestare la massima attenzione: non bisogna mai aprire la porta agli sconosciuti né consegnare somme di denaro o oggetti di valore. È importante informare familiari, amici e vicini, soprattutto le persone anziane, più spesso prese di mira da questo tipo di raggiri.

In caso di sospetti o necessità, è possibile contattare:

Polizia locale di Gerenzano : 0296399128 – 3473615414 – [email protected]

Numero unico di emergenza : 112

Carabinieri di Cislago : 0296382263

Carabinieri di Saronno: 0296367000

