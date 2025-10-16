Gerenzano: nuova truffa in centro, l’appello del Comune alla prudenza
16 Ottobre 2025
GERENZANO – Il Comune lancia un nuovo avviso alla cittadinanza dopo l’episodio avvenuto nella mattinata di mercoledì 15 ottobre in una abitazione del centro paese, dove un truffatore è riuscito a raggirare un residente. Secondo quanto segnalato, il malintenzionato ha telefonato alla vittima fingendo una richiesta urgente di denaro da parte del figlio o della figlia, mantenendo la persona al telefono per poi presentarsi direttamente a casa e farsi consegnare contanti e preziosi.
L’amministrazione invita tutti a prestare la massima attenzione: non bisogna mai aprire la porta agli sconosciuti né consegnare somme di denaro o oggetti di valore. È importante informare familiari, amici e vicini, soprattutto le persone anziane, più spesso prese di mira da questo tipo di raggiri.
In caso di sospetti o necessità, è possibile contattare:
-
Polizia locale di Gerenzano: 0296399128 – 3473615414 – [email protected]
-
Numero unico di emergenza: 112
-
Carabinieri di Cislago: 0296382263
-
Carabinieri di Saronno: 0296367000
