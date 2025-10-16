Cronaca

SARONNO – Diversi interventi per incidenti stradali si sono registrati nella giornata di ieri tra Saronno e i comuni limitrofi, con quattro persone soccorse e trasportate in ospedale. Il primo episodio è avvenuto alle 7 in via Parma a Saronno, dove una donna di 40 anni è stata investita da un’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno e un equipaggio della Croce viola di Cesate. La donna, in codice verde, è stata accompagnata all’ospedale di Saronno per accertamenti.

Poco dopo, alle 8.45 a Rovello Porro, in via Vittorio Veneto, un ciclista di 76 anni è stato investito da un’auto. Soccorso dalla Croce rossa di Misinto e dall’auto-infermieristica, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Saronno, per alcune contusioni.

Nel pomeriggio, alle 16.30 a Gerenzano, in via Giovanni Paolo Clerici, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Una donna di 50 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como), non in pericolo di vita.

Infine, alle 18.40 a Saronno, in via Varese, si è verificato un altro incidente tra auto e moto: un uomo di 27 anni è stato soccorso dalla Croce rossa di Saronno e portato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese.

In tutti i casi sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

(foto archivio)

16102025