Ieri su ilSaronno: scelti i benemeriti, degrado al Santuario e bola wrap per la polizia locale
16 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 15 ottobre, spiccano il conferimento delle benemerenze civiche della Ciocchina, le segnalazioni di degrado nel quartiere Santuario e l’introduzione del Bola Wrap per gli agenti di polizia locale. Attenzione anche al ritorno del lupo nelle Groane, al nuovo incarico per Forza Italia e a temi di partecipazione e sicurezza urbana.
Svelate le Ciocchine 2025.
Ciocchina 25: ecco i benemeriti e il riconoscimento alla memoria
La polizia locale di Saronno si prepara a utilizzare il Bola Wrap, strumento non letale di immobilizzazione, con l’obiettivo di gestire situazioni critiche senza ricorrere alla forza.
Saronno, nuovi strumenti per la sicurezza: gli agenti pronti all’uso del Bola wrap
Dura lettera dal quartiere Santuario: i residenti denunciano lo stato di degrado dell’area e chiedono interventi immediati per valorizzare quella che dovrebbe essere la porta d’ingresso della città.
Saronno, lettera aperta dal quartiere Santuario: “Porta della città o specchio del crescente degrado?”
Il ritorno del lupo nel Parco delle Groane sarà al centro di un convegno a Solaro, occasione per approfondire il tema della fauna selvatica e della coesistenza con l’uomo.
Rienzo Azzi è stato nominato delegato comunale di Forza Italia a Saronno, con l’intento di rafforzare la presenza del partito a livello locale e stimolare il confronto politico.
Saronno, Rienzo Azzi nominato delegato comunale di Forza Italia
