Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del consigliere comunale Matteo Sabatti di Insieme per crescere in merito alla discussione, nella seduta di lunedì 13 ottobre, sulla mozione sicurezza.

Insieme Per Crescere è nata, e fa parte di questa maggioranza, anche perché fin dall’inizio si è condivisa una nuova visione del tema sicurezza.

La sicurezza è un problema: la sua assenza limita e condiziona lo sviluppo della nostra città, la serenità dei cittadini e impedisce la completa integrazione di diverse fasce sociali e economiche, alimentando divisioni, rabbia e allontanandoci dall’avere un comune senso di appartenenza e di rispetto reciproco.

Per questo, fin dai primi giorni, questa maggioranza ha scelto di affrontare il tema in modo concreto e responsabile. Abbiamo riconosciuto come centrali alcuni punti precisi: un maggiore coinvolgimento della Polizia Locale nel presidio del territorio, una particolare attenzione all’area della stazione e alla zona pedonale, e un coordinamento costante con le forze dell’ordine.

A Saronno è già in corso da qualche mese il progetto “Sicurezza e contrasto al degrado”. Lo scopo di questo progetto è valorizzare il ruolo di pattugliamento della polizia locale, potenziando gli interventi nelle zone sensibili come il centro città e la stazione, insieme a un maggior controllo del mercato cittadino. I principali luoghi di passaggio dei saronnesi, come la zona delle scuole, il centro e la stazione, devono essere la priorità delle forze dell’ordine.

Un altro punto fondamentale per la sicurezza della città resta sicuramente la necessità della Polizia Ferroviaria nella stazione di Saronno, una delle più importanti della Lombardia. Nonostante i continui solleciti della Sindaca e del Prefetto, il Ministro dell’Interno, l’unico che può autorizzare la presenza della Polfer, continua a ignorare la situazione saronnese e le richieste del territorio.

È curioso vedere che oggi Forza Italia, che governa sia in regione che a livello nazionale, presenti una mozione su questo tema. Evidentemente anche loro si sono accorti che sia il governo che la giunta regionale stanno ignorando le richieste di maggiore sicurezza dei saronnesi. Se davvero l’opposizione avesse a cuore il bene della città, si unirebbe a noi nel chiedere al ministro Piantedosi — che è un ministro leghista — di garantire a Saronno un presidio Polfer stabile e adeguato. Finora non abbiamo avuto risposte, ma continueremo a chiederle con determinazione.

Ma la sicurezza non è solo controllo: è anche prevenzione, è cura, è comunità. Ecco perché riteniamo fondamentale definire al più presto piani pluriennali che tengano insieme tutti gli aspetti della vita cittadina: dal decoro urbano e la manutenzione degli spazi pubblici, al sostegno al commercio e alla ristorazione, alle politiche educative e allo sport come strumenti di partecipazione e coesione sociale.

Su questi temi la direzione è quella giusta. Ora serve continuare con sempre maggiore convinzione, concretezza e unità di intenti. Perché una città più sicura non è solo una città più controllata — è una città più viva, più pulita e più giusta.