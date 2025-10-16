Cronaca

BOVISIO MASCIAGO – Sono stati identificati e denunciati i tre autori dell’aggressione avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre alla stazione ferroviaria di Bovisio Masciago, ai danni del capotreno e del macchinista di un convoglio della linea Milano Cadorna–Seveso.

Durante la sosta del treno, i due ferrovieri erano scesi per verificare il corretto funzionamento del sistema di sicurezza delle porte, quando sono stati improvvisamente assaliti da tre ragazzi. Il macchinista, colpito con calci e pugni, è stato trasportato all’ospedale di Desio, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in venti giorni. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di rintracciare i responsabili: due dei minorenni, tutti sedicenni residenti a Limbiate, sono stati bloccati nei pressi della stazione, mentre il terzo è stato individuato a bordo di un treno in evidente stato di alterazione alcolica e con tracce di sangue sugli abiti.

I tre ragazzi sono stati accompagnati in caserma a Desio e denunciati alla procura della Repubblica del tribunale per i minorenni di Milano per interruzione di pubblico servizio e violenza a pubblico ufficiale. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali coinvolgimenti di altre persone. Al termine delle formalità, i giovani sono stati affidati ai genitori.

(foto archivio)

