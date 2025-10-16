Comasco

LOMAZZO – Una mattinata, nei giorni scorsi, dedicata all’ambiente e al senso civico quella appena trascorsa a Lomazzo, dove un gruppo di volontari si è impegnato per ripulire le aree verdi del territorio. In sole tre ore di lavoro sono stati raccolti più di venti sacchi di rifiuti, un risultato che testimonia la partecipazione e la sensibilità dei cittadini verso la cura del proprio paese.

L’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa e ha già annunciato che la prossima giornata ecologica si terrà in primavera, per proseguire insieme nel percorso di tutela e valorizzazione dell’ambiente.

(foto: una discarica abusiva trovata a Lomazzo)

