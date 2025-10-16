Eventi

ORIGGIO – La biblioteca civica di Origgio ospiterà un nuovo appuntamento culturale dedicato alla lettura e agli autori contemporanei. Sabato 18 ottobre alle 10, infatti, è in programma un incontro con la scrittrice Stefania Franzoni, che presenterà il suo libro “Il regno delle lettere perdute“.

L’iniziativa, promossa dal comune di Origgio, è aperta a tutti gli amanti della narrativa e della cultura locale. Sarà un’occasione per ascoltare dalla viva voce dell’autrice la storia del romanzo, le sue ispirazioni e i retroscena della scrittura, con la possibilità per il pubblico di dialogare con lei e porre domande.

Per partecipare all’evento, gratuito ma con posti limitati, è consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected] o telefonando al 02 96734136. Un’opportunità imperdibile per scoprire un nuovo libro e incontrare di persona chi lo ha scritto, nel cuore della biblioteca civica di Origgio.

(foto d’archivio)

