Cronaca

RESCALDINA – Tentato furto nei giorni scorsi nello stabilimento Zucchi ex Bassetti di via Legnano, in disuso ma ancora oggetto di controlli periodici da parte dei dipendenti per la tutela dei beni rimasti all’interno.

Intorno alle 14.40 dell’altro giorno, su segnalazione di un lavoratore, una pattuglia della polizia locale è intervenuta sul posto trovando, all’interno di uno dei capannoni, un furgone Iveco Daily con targa bulgara carico di materiale elettrico asportato dall’impianto dello stabilimento. I cavi e i componenti, già tagliati e pronti per la vendita, erano stati sistemati nel mezzo in attesa di essere portati via. Grazie al tempestivo intervento degli agenti, l’attività criminale è stata interrotta e la refurtiva restituita al legittimo proprietario. Il furgone è stato posto sotto sequestro e dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio)

16102025