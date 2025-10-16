Città

SARONNO – Azione Saronno richiama l’attenzione della città e della maggioranza su alcuni temi centrali del programma presentato dalla sindaca Ilaria Pagani – sicurezza, sport, mobilità e commercio – e assicura il suo impegno al governo della città per dare sempre maggiore concretezza all’azione amministrativa.

“Saronno sta ancora scontando le difficoltà ereditate dal passato: troppe scelte prive di un orizzonte strategico e un solco di sfiducia scavato tra la politica e i cittadini ” – afferma il segretario Francesco Ricca. “Adesso serve uno scatto, un cambio di passo e occorre trasformare le linee guida in risultati concreti”.

Sul fronte sicurezza, Azione riconosce i primi segnali positivi, come la maggiore presenza dei vigili in alcuni luoghi chiave della città, e propone di rafforzare ed estendere ulteriormente i presidi territoriali di Polizia Locale e Forze dell’Ordine, per una sempre più forte e diffusa azione di deterrenza, valorizzando maggiormente il ruolo della Polfer e l’uso della tecnologia e coinvolgendo di più i cittadini.

Per lo sport, chiede di rilanciare la Consulta Sportiva e di definire per la prima volta un piano pluriennale strategico che valorizzi lo sport come leva educativa, di coesione e di integrazione, all’interno del più ampio programma di politiche educative e sociali.

La mobilità deve essere affrontata con una visione complessiva, mettendo fine a una lunga serie di interventi isolati e promuovendo in modo sistematico fluidificazione del traffico, sicurezza di tutti gli utenti della strada, rilancio del trasporto pubblico e mobilità sostenibile.

Infine, per il commercio, Azione sollecita interventi per rendere il centro e i quartieri più attrattivi e vivi, grazie a una pianificazione integrata, semplificando le regole e incentivando con forza in particolare le attività capaci di assicurare ricadute di interesse pubblico.

“Come Azione, ribadiamo il nostro convinto impegno nella lista Insieme per Crescere al fianco della giunta e di Ilaria Pagani, invitiamo tutta la città e la maggioranza a collaborare con noi per mantenere alta l’attenzione su questi temi e chiediamo anche alle opposizioni di contribuire, nell’interesse dei saronnesi. Da parte nostra, non verranno mai meno onestà intellettuale e apertura al dialogo su questo fronte.

La direzione è giusta, ma servono sempre maggiore concretezza, una chiara regia politica e il coraggio di accelerare”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09