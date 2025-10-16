Città

SARONNO – Un viaggio tra i sapori e i profumi d’autunno: è quanto propone “Convivio del Gusto”, l’appuntamento enogastronomico organizzato dai Lions Club Saronno Insubria ETS insieme al Collegio Arcivescovile Castelli. L’iniziativa, in programma sabato 18 ottobre alle 17.30, offrirà ai partecipanti un percorso di degustazione dedicato ai vini e alle curiosità gastronomiche del territorio, con l’obiettivo di coniugare il piacere del buon cibo con la solidarietà.

Il contributo di partecipazione è di 20 euro a persona e l’intero ricavato sarà destinato al progetto di ristrutturazione del campo da baseball per non vedenti di Saronno, una realtà sportiva che negli anni ha saputo unire inclusione e passione.

Il percorso sensoriale si svolgerà nel suggestivo chiostro e negli ambienti del Collegio Castelli, dove produttori e appassionati potranno condividere esperienze e racconti legati alla tradizione culinaria locale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.appetitifestival.it.

