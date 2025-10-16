Città

SARONNO – Altro che caccia al tesoro: a Saronno la vera sfida è trovare parcheggio. Negli ultimi giorni, fermarsi in città è diventato un’impresa che richiede pazienza, fortuna e nervi saldi.

La chiusura della rampa del municipio – che consentiva ai dipendenti comunali di salire sul tetto per lasciare l’auto – ha infatti peggiorato una situazione già complicata, con effetti “a cascata” su tutta la città.

Ieri, mercoledì 15 ottobre, il problema è apparso in tutta la sua evidenza: il parcheggio di piazza Saragat, solitamente tranquillo, era pieno già in mattinata, mentre in piazza Repubblica si sono create lunghe code di auto in cerca di un posto, una scena che si è ripetuta per ore.

La criticità legata alla perdita, a tempo indeterminato, degli stalli destinati ai dipendenti comunali sul tetto e agli stakeholder del comune sotto la rampa è diventata la classica goccia che fa traboccare il vaso. Negli ultimi giorni chi deve recarsi in centro per lavoro o per acquisti racconta di lunghi giri tra parcheggi a disco orario e aree a pagamento ormai sature.

Il mercoledì, giorno di mercato, la situazione peggiora ulteriormente: a partire proprio dall’area intorno alle bancherelle, dove la sosta selvaggia è una prassi consolidata, con auto ovunque pur di risparmiare tempo.

E non va meglio per i pendolari della stazione, dove anche chi è disposto a pagare deve armarsi di pazienza. Restano curiosamente semivuoti alcuni stalli a pagamento in piazza dei Mercanti (tranne il mercoledì) e all’autosilo di via Milano, che però molti automobilisti continuano a considerare “non usabili.”

Anche i residenti del centro storico fanno sentire la loro voce: molti raccontano di non riuscire più a trovare posto, con gli stalli gialli a loro riservati spesso occupati. Si rispolvera l’annosa richiesta di una serie di controlli incrociati per verificare che pass di accesso e sosta siano effettivamente in uso solo a chi ne ha diritto.

Da tempo si parla di nuove soluzioni: tra le proposte ci sono l’autosilo in piazza Unità d’Italia, rilanciato più volte da Forza Italia, e quello in piazzale Primo Maggio, annunciato dall’ex sindaco Augusto Airoldi durante le passeggiate per il Piano di Governo del Territorio. Nel frattempo, però, la percezione di chi arriva in città e di chi ci si sposta all’interno su quattro ruote resta quella di una città “senza parcheggi,” dove uno stallo libero è un raro tesoro da conquistare.

