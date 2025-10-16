Città

SARONNO – Una performance di scrittura artistica e una mostra con elaborazioni calligrafiche: sabato 18 ottobre, alle 16, le sale dell’Art Cafè si coloreranno con l’esibizione di Callipoem e con la mostra “Cerco una Parola” di Marco De Scalzi, elaborata dalla stessa Callipoem. Un evento che si svolge nel contesto del ventesimo Saronno Fotofestival, col patrocinio del Comune.

La performance riprenderà il lavoro sull’emozione che caratterizza l’intervento di Callipoem sugli scatti di Marco De Scalzi: “Rappresenta l’occasione per vedere nascere un linguaggio che si proietta oltre il segno grafico leggibile. Non si vedranno parole, ma il processo emotivo che diventa artistico perché si mostra nell’atto creativo”, spiega l’artista.

“Le parole sono ponti: dal significato che veicolano al segno grafico che determina. Che cosa succede, però, se riduciamo la parola al suo nucleo

irriducibile? Se arriviamo all’essenziale e all’essenza della parola, che cosa resta di imperituro, oltre la semantica? Credo che l’irriducibilità delle parole non abbia a

che fare con il linguaggio. Ma con altro. La scrittura a mano si fa incarnazione di un altrove da cui scaturisce il segno. Se le parole sono ponti, il tratto è un incrocio: punto di incontro tra emozione e movimento”, conclude.

Callipoem, crasi di calligrafia e poesia, è il nome d’arte di Valentina. Il suo percorso calligrafico inizia con lo studio della calligrafia formale, ma presto viene influenzato dalla calligrafia gestuale e dalla pittura giapponese: la crescita dell’artista diviene un’interpretazione artistica e personale della calligrafia, concentrandosi sullo studio dell’espressività del tratto e della sua capacità di esprimere le emozioni di chi lo esegue.

