SARONNO – Disagi in vista per venerdì 17 ottobre a causa dello sciopero del servizio di igiene urbana. Nella giornata di mobilitazione, infatti, è probabile che non vengano garantiti la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade e l’apertura del centro di raccolta di via Milano 26.

Dal Comune arriva l’invito ai cittadini a prestare attenzione e a ritirare i sacchi eventualmente esposti e non raccolti, per evitare accumuli lungo le vie e marciapiedi.

La regolare ripresa del servizio è prevista al termine della giornata di sciopero.

