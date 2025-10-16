Sciopero dell’igiene urbana a Saronno: disagi venerdì 17 ottobre
16 Ottobre 2025
SARONNO – Disagi in vista per venerdì 17 ottobre a causa dello sciopero del servizio di igiene urbana. Nella giornata di mobilitazione, infatti, è probabile che non vengano garantiti la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade e l’apertura del centro di raccolta di via Milano 26.
Dal Comune arriva l’invito ai cittadini a prestare attenzione e a ritirare i sacchi eventualmente esposti e non raccolti, per evitare accumuli lungo le vie e marciapiedi.
La regolare ripresa del servizio è prevista al termine della giornata di sciopero.
