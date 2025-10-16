Eventi

SOLARO – Raggiunge la ventesima edizione Scuola Vo’ Cercando, il salone dell’informazione scolastica che da anni fornisce gli strumenti alle famiglie ed agli studenti al termine del terzo anno per la scelta del loro futuro formativo. La programmazione dedicata si affianca al lavoro già intrapreso nelle secondarie di primo grado e propone un doppio appuntamento. Si comincia con l’incontro informativo di presentazione del progetto d’orientamento e del metodo di lavoro per arrivare ad una scelta informata a cura di Informagiovani-Informafamiglie. L’iniziativa sarà ospitata sabato 18 ottobre alle 10.30 nella sala polifunzionale di via Della Repubblica al Villaggio Brollo. Si proseguirà poi il giorno successivo, domenica 19 ottobre, dalle 10 alle 18, con il salone dell’orientamento al quale parteciperanno gli istituti superiori del territorio, allestito nella sala polivalente di via San Francesco. I rappresentanti dei docenti e degli studenti spiegheranno e illustreranno le attività del progetto formativo dei vari istituti.

Alla presentazione dell’evento interverranno la sindaca di Solaro Nilde Moretti, l’assessore all’Educazione Francesca Tramarin ed il dirigente dell’istituto scolastico Regina Elena Daniele Dallatomasina. Il personale qualificato dell’Hub Solaro Informagiovani-Informafamiglie sarà a disposizione delle famiglie e degli studenti per accoglienza e guida alla visita del salone. Gli stand delle scuole forniranno supporto e facilitazione alla comprensione dell’offerta formativa proposta dagli istituti di istruzione e formazione presenti, la possibilità di un colloquio individuale di approfondimento per una scelta consapevole e la distribuzione di materiale informativo per studenti e genitori. Sul sito del Comune di Solaro vengono riepilogati tutti gli istituti coinvolti che informazioni alle rispettive offerte didattiche ed educative. In allegato la brochure illustrativa.

Francesca Tramarin, assessore all’Educazione: “È un anniversario importante, il ventesimo anno di Scuola Vo’ Cercando ci ricorda da quanto tempo il Comune di Solaro è al fianco delle famiglie per fornire gli strumenti ed accompagnare ragazze e ragazzi in quella che ritengo una scelta importante per il loro futuro. Qui comincia un percorso personalizzato, che avvicina alla strada che vorranno intraprendere. Ed il confronto con i professionisti del settore e con chi vive gli istituti tutti i giorni è fondamentale. Invitiamo tutti gli studenti, non solo di Solaro, ma di tutta la zona, perché Scuola Vo’ Cercando è una grande opportunità”.

