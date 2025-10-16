Città

SARONNO – “Oggi ha preso avvio la Settimana dell’inclusione: una serie di giornate ricche di eventi dedicati al tema della disabilità”. Inizia così l’intervento sui social dell’assessore ai Servizi Sociali Matteo Fabris pubblicato ieri 15 ottobre.

“Questa mattina, abbiamo dedicato un focus al tema del lavoro e della disabilità, e lo abbiamo fatto con i tecnici e con i rappresentanti di industrie ed aziende. L’inclusione dei soggetti con disabilità in ogni contesto sociale è un obiettivo irrinunciabile. Perchè ogni vita ha valore ed ogni persona deve essere sostenuta nell’esprimere al pieno le proprie potenzialità e nel raggiungere i propri desideri di vita.

Grazie agli assistenti sociali ed i funzionari dell’ufficio di piano dell’ambito del Saronnese per l’impegno profuso nell’organizzazione di questa settimana e di tutti i suoi eventi. E grazie a tutti i colleghi assessori dell’ambito del Saronnese per credere nel progetto e sostenerlo.

Un mondo più inclusivo è possibile: dobbiamo costruirlo. Vi aspetto domenica al Teatro Giuditta Pasta con Il Granello – Coop Sociale: uno “spettacolo spettacolare”.

