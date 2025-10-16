Città

SARONNO – “La recente discussione sulla sicurezza in Consiglio comunale ha evidenziato un tema cruciale per Saronno e l’Italia intera”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno che riprende il confronto dell’ultimo consiglio comunale.

“In attesa che il governo mantenga le promesse elettorali e fornisca alle istituzioni locali strumenti migliori per la sicurezza, respingiamo l’affermazione di Giampietro Guaglianone di Fratelli d’Italia, che sostiene che “con l’inclusione non si fa sicurezza.

Al contrario, crediamo che l’inclusione sia fondamentale per la sicurezza. L’altra mattina tre carabinieri sono stati tragicamente uccisi nell’esercizio delle loro funzioni a Verona durante uno sfratto esecutivo. I tre fratelli posti sotto sfratto, spinti da rabbia e disperazione, hanno fatto saltare in aria la palazzina, uccidendo i tre rappresentanti delle forze dell’ordine e ferendone più di una ventina. Alle loro famiglie vanno le nostre condoglianze e vicinanza.

Il tema dei “maranza”, baby gang composte principalmente da giovani immigrati di seconda generazione, è al centro del dibattito sulla microcriminalità. Questi ragazzi, spesso esclusi dalla scuola, dallo sport e dalla vita sociale a causa delle difficoltà economiche delle loro famiglie, diventano emarginati sociali e si aggregano in bande, con conseguenze note. Questi esempi dimostrano come la mancanza d’inclusione sociale porti a crimini di varia gravità. Chi ha un lavoro, una casa e si sente parte della società è meno incline a commettere crimini visibili come aggressioni e scippi, che preoccupano i cittadini saronnesi, maggioranza e opposizione. Quando parliamo di sicurezza, è importante considerare tutti gli strumenti per migliorare il presidio, come più agenti di polizia locale, la Polfer e le telecamere. Continueremo a chiedere questi interventi. Parallelamente, dobbiamo lavorare per includere le persone nella collettività ed evitare l’emarginazione sociale, non solo per i valori costituzionali, ma anche per migliorare la sicurezza della nostra città, trasformando le persone senza speranza in cittadini attivi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09