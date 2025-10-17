Basket Dr2, missione compiuta per la Robur Saronno: Knights Legnano ko
17 Ottobre 2025
SARONNO – In un atteso derby del campionato di basket maschile serie Dr2, ieri sera al Palaronchi di via Colombo i padronid i casa della Robur Saronno, davanti a tanto pubblico, hanno battuto gli Knights Legnano. La gara si è conclusa 78-72.
Un successo che rilancia i saronnesi nella zona alta della graduatoria, in una stagione che comunque sta ora solo muovendo i primi passi.
Per quanto concerne invece la formazione maggiore della Robur Saronno, nel campionato di basket serie B Interregionale, l’appuntamento è fissato sabato sera alle 21 a Soresina nel Cremonese, per l’incontro contro i locali del Pizzighettone, una delle squadre di punta del torneo.
(foto archivio: Dr2 della Robur Saronno in azione di gioco)
