Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Sta suscitando indignazione l’immagine comparsa da alcune settimane su un muro di via, dove è stato tracciato con vernice rossa un disegno che accosta la stella di David a una svastica. A segnalare pubblicamente la vicenda è stato il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, che sui social ha definito la scritta “una porcheria” e ha parlato di un “muro della vergogna” rimasto imbrattato senza che nessuno sia intervenuto per cancellarlo.

“Spiace che la sensibilità a sinistra sia radicalmente mutata – ha scritto Monti – Anni fa una svastica l’avrebbero cancellata subito”. Il gesto, dal chiaro contenuto antisemita, ha provocato sdegno e preoccupazione tra i cittadini. Diversi residenti chiedono che l’amministrazione comunale provveda al più presto alla rimozione dell’imbrattamento e che le forze dell’ordine verifichino eventuali responsabilità.

(foto: il muro imbrattato)

17102025