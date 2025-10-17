Città

SARONNO/SARONNESE – Un fine settimana ricco di appuntamenti: dai sapori d’oltralpe del mercatino regionale francese di Busto Arsizio alle iniziative solidali, in particolare quelle legate alla prevenzione, ed eventi culturali del saronnese.

Venerdì 17 ottobre

BUSTO ARSIZIO – Dalle 12 alle 20, in piazza Santa Maria, tornano gli stand del mercatino regionale francese. La manifestazione chiude domenica.

Sabato 18 ottobre

SARONNO – Dalle 9 alle 18, in piazza Libertà, vi aspettano i volontari della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, per la Campagna nastro rosa.

CERIANO LAGHETTO – Dalle 9.15, con ritrovo in piazza Diaz, BC Groane Fiab, con il patrocinio del Comune, organizza una gita cicloturistica In bicicletta al Teatro belloni e il cammino Montiano. Itinerario dettagliato al sito internet www.comune.ceriano-laghetto.mb.it/vivere-il-comune/eventi/in-bicicletta-al-teatro-belloni-e-il-cammino-montiano.

CARONNO PERTUSELLA – Dalle 10, al parco della Resistenza di via Avogrado 103, Generazione Zero Workfest: workshop, laboratori, mostre, musica live e molto altro.

SARONNO – Alle 11, nella sala consiliare Agostino Vanelli in piazzale Santuario 7 (in foto), presentazione del libro Agostino Vanelli sindaco della liberazione interverranno Giuseppe Nigro, autore del volume, e la giornalista Luisa Beretta.

SARONNO – Dalle 16 alle 17.30, al museo della Ceramica G.Gianetti di via Carcano, Attenti al lupo: laboratorio dedicato ai bambini. Per informazioni al numero 029602383.

ROVELLO PORRO– Alle 21, al teatro San Giuseppe di via Dante Alighieri 109, La Compagnia Teatrale La Ringhiera presenta Villa Brambilla – L’importante è dare i numeri commedia brillante in due atti per la regia di Paolo Volonté. Informazioni al sito internet www.teatrorovello.it .

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo musicale The Black Brothers: Let’s Twist Again. Dettagli al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Domenica 19 ottobre

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, torna ogni terza domenica del mese il mercatino del collezionismo & cose vecchie in piazza del Mercato.