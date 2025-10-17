Saronnese

GERENZANO / CISLAGO – Suggestiva escursione autunnale nei boschi di Gerenzano e Cislago, tra il Parco dei Mughetti e il Parco Bosco del Rugareto. L’iniziativa, che si terrà il prossimo 19 ottobre, prevede un’escursione gratuita che si snoderà per un totale di sette chilometri, attraversando prevalentemente i sentieri campestri e forestali del suggestivo Bosco del Rugareto.

Il ritrovo con la guida è fissato per le 9 nel parcheggio del Parco degli Aironi, con partenza prevista pochi minuti dopo, alle 9.15. L’itinerario condurrà il gruppo fino a Cislago, dove, intorno alle 10.30, è previsto l’arrivo alla storica Chiesetta di Santa Maria della Neve. Qui, i partecipanti potranno godere di una visita guidata curata direttamente dalla Pro Loco di Cislago, scoprendo le meraviglie e le storie legate a questo luogo di culto. Il rientro a Gerenzano è programmato per le 12.

La partecipazione all’evento è interamente gratuita, ma è richiesto l’obbligo di iscrizione per motivi organizzativi. Per prenotare il proprio posto, è sufficiente inviare una email all’indirizzo [email protected] oppure chiamare il numero 02-96951140, indicando in entrambi i casi nome e cognome.

In caso di maltempo o condizioni meteorologiche avverse, l’escursione verrà rinviata e si terrà in data 26 ottobre.

