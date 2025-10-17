Città

SARONNO – È di Saronno la nuova guida delle Confraternite della Diocesi di Milano. Marisa Curto, appartenente alla Confraternita del SS. Sacramento di Saronno, è stata confermata da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, come nuova Priore generale dell’Associazione delle Confraternite della Diocesi di Milano. La nomina, datata 1 ottobre, segna un momento storico: è infatti la prima volta che una donna ricopre questo incarico.

Già priore a Saronno e in seguito vice priore generale, Curto succede alla guida del Coordinamento diocesano portando con sé anni di esperienza e di servizio. La sua elezione è avvenuta sabato 27 settembre, durante l’assemblea dei priori riunita nella sala della chiesa di San Giorgio al Palazzo a Milano, dove sono stati scelti anche i componenti del nuovo Consiglio direttivo per il triennio 2025-2028.

Il nuovo consiglio è così composto: don Claudio Carboni, assistente spirituale; Marisa Curto, priore generale; Giovanni Della Valle, confraternita del SS. Sacramento di Milano Precotto, vice priore generale; Amarillo Melato, confraternita di Seregno Sant’Ambrogio, tesoriere; Valerio Odoardo, confraternita di Rho, segretario; Patrizio Perini, confraternita di Seregno Sant’Ambrogio, consigliere e priore generale emerito; Paolo Zampetti, confraternita del SS. Sacramento di Saronno, consigliere; Gabriella Bottarini, confraternita di Vanzaghello, consigliera; Massimiliano Leonardi, confraternita di Abbiategrasso, consigliere.

L’Associazione delle Confraternite del Sacramento della Diocesi di Milano è stata istituita il 14 giugno 1998 dal cardinale Carlo Maria Martini e fa parte della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia, eretta dalla Conferenza Episcopale Italiana il 14 aprile 2000.

Un incarico prestigioso che porta il nome di Saronno ai vertici di un’importante realtà ecclesiale, simbolo di una tradizione di fede e impegno che continua a rinnovarsi nel tempo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09