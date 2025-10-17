Città

CARONNO PERTUSELLA – Al Generazione Zero Workfest un incontro per ascoltare voci che portano con sé esperienze di solidarietà, resistenza civile e impegno per la pace.

L’europarlamentare Benedetta Scuderi e il consigliere regionale Paolo Romano, attivisti della Global Sumud Flotilla, racconteranno la loro partecipazione alla missione internazionale nata per rompere l’assedio e portare aiuti umanitari a Gaza attraverso l’azione nonviolenta.

L’appuntamento è per sabato 18 ottobre alle 18 al Parco della Resistenza, in via Avogadro 103 a Caronno Pertusella.

A moderare l’incontro sarà Lucy Sasso, assessora del Comune di Saronno. “La Global Sumud Flotilla -spiegano gli organizzatori – riunisce una coalizione di persone comuni — attivisti, operatori umanitari, medici, artisti, religiosi, avvocati e marinai — che credono nella dignità umana e nella forza dell’azione nonviolenta. Il termine “sumud”, che in arabo significa “resistenza” , racchiude il senso profondo di questa esperienza: restare saldi nella difesa dei diritti e della libertà anche di fronte alle difficoltà più grandi”.

