GERENZANO – Domenica 19 ottobre, alle 16.30, nello storico Palazzo Fagnani (via Marchese Fagnani 14), torna uno degli appuntamenti culturali più attesi: “Un tè con l’autore”, organizzato dalla Cooperativa Scelag in collaborazione con Pro Loco Gerenzano e con il patrocinio del Comune di Gerenzano.

Ad aprire la nuova edizione sarà lo scrittore e giornalista Enrico Fovanna, con la presentazione del suo romanzo Lunedì mi innamoro, un’opera che unisce mistero e introspezione in una storia di fratellanza e ricordi mai sopiti. Il libro segue le vicende di Giorgio, un giornalista milanese, che riceve su Facebook una richiesta di contatto dal suo amico Febo, creduto morto da quasi trent’anni. Da qui parte un’indagine carica di colpi di scena tra passato e presente.

Fovanna, che vive a Milano e si occupa da anni di temi sociali, immigrazione e diritti umani, è noto anche per la sua attività giornalistica presso il quotidiano “Il Giorno”. Tra i riconoscimenti ricevuti spiccano il Premio Stresa nel 1996 e il premio del Festival del Primo Romanzo al Salone del Libro di Torino nel 1997.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Andrea Gianni.

L’ingresso è libero, offrendo a tutti gli amanti della lettura un’occasione unica per dialogare con l’autore e immergersi in un pomeriggio letterario di grande intensità, accompagnato – come da tradizione – da una tazza di tè.

