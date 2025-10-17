Città

SARONNO – Dopo il grande successo della data allo Slow Mill di Milano, che ha registrato il tutto esaurito, il trio musicale saronnese The Maveren torna in città per un nuovo progetto che unisce musica, teatro e comicità. Insieme al Nuovo Gruppo Teatro di Milano, porteranno in scena lo spettacolo “Leggermente intollerante al cardamomo” sabato 18 ottobre alle 21 al Ccrcolo Bovisa, in via Mercantini 11 a Milano.

Lo spettacolo, scritto e interpretato a più voci, nasce dall’incontro creativo tra i The Maveren – formati da Marina Cipriani, Ennio Librandi e Veronica Santagostino – e gli attori del Nuovo Gruppo Teatro. Una collaborazione che fonde il linguaggio della musica dal vivo con quello della stand-up comedy non ufficiale, dando vita a una serata vivace e ironica, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

“Leggermente intollerante al cardamomo” è uno show brillante e imprevedibile, dove le canzoni dei Maveren si intrecciano con monologhi teatrali, battute taglienti e momenti di improvvisazione. Il risultato è un mix di energia e leggerezza che conquista il pubblico con spontaneità e autenticità.

L’evento si svolgerà in uno dei punti di riferimento della scena culturale milanese, il Circolo Bovisa, e sarà a ingresso libero con offerta a scopo benefico. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Fra Me & Te, che si occupa di sostegno e sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. Per i The Maveren, originari di Saronno, si tratta di un ritorno a Milano particolarmente significativo: un nuovo capitolo nella collaborazione con il Nuovo Gruppo Teatro e un’occasione per condividere la loro musica con un pubblico sempre più ampio e partecipe.

