Ieri su ilSaronno: emergenza parcheggi, sciopero dei rifiuti e furto sul Malpensa Express
17 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 16 ottobre, spiccano i disagi causati dall’emergenza parcheggi in città e dall’annunciato sciopero del servizio di igiene urbana. Molta attenzione anche per il furto sul Malpensa Express con epilogo a Saronno, mentre fanno discutere le parole di tu@Saronno sul tema dell’inclusione. Dalla cronaca locale alla scena internazionale, spazio anche all’esperienza parigina del centro “Il Granello” di Cislago.
Trovare parcheggio a Saronno è sempre più difficile: proteste in tutta la città dai residenti del centro a quelli delle vittime della sosta selvaggia intorno al mercato
È stato confermato lo sciopero dell’igiene urbana per venerdì 17 ottobre: possibili accumuli di rifiuti e disservizi, soprattutto nel centro e nelle zone residenziali.
Due turisti derubati dei passaporti sul Malpensa Express hanno potuto recuperarli grazie all’intervento della polizia locale di Saronno, che li ha ritrovati in stazione.
Tu@Saronno riflette sulla mancanza di sicurezza legata anche ad una mancanza di inclusione con una stoccata a Guaglianone di FdI.
Il centro di formazione “Il Granello” di Cislago ha partecipato a un evento all’Unesco Restaurant di Parigi, dove ha curato piatti e servizio, portando all’estero l’eccellenza locale.