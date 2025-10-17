Città

SARONNO – L’assessora al Commercio Laura De Cristofaro è stata nominata rappresentante del Comune nel Distretto Urbano del Commercio (Duc). La decisione, formalizzata con decreto della sindaca Ilaria Pagani, ha anche l’obiettivo di sottolineare l’impegno dell’Amministrazione all’interno di uno strumento considerato strategico per la valorizzazione del tessuto commerciale cittadino.

“È una decisione condivisa con la sindaca – spiega De Cristofaro – perché in questa fase serve una presenza diretta del Comune nel Duc, almeno per un periodo di tempo in cui definire le linee strategiche per il commercio e la promozione del territorio.”

L’assessora annuncia che tra le priorità vi sarà la revisione dello statuto del Duc, per renderlo “uno strumento ancora più partecipato e strategico, capace di rispondere in modo performante alle esigenze del commercio e della città.”

De Cristofaro punta a un percorso di ascolto e confronto con operatori, associazioni e cittadini: “Vorremmo che il Duc sia un luogo aperto, dove non solo si presentino i progetti dell’Amministrazione, ma si ascoltino anche le istanze e le proposte del territorio. In città c’è tanta vitalità, ma è un po’ frammentata, che va raccolta e sostenuta in modo da catalizzare e connotare alcune iniziative perché diventino caratterizzanti per il territorio.”

Tra i prossimi obiettivi, la realizzazione di un Duc più dinamico e inclusivo, capace di attrarre risorse e collaborazioni: “Servono finanziamenti – sottolinea l’assessora – e per questo punteremo anche al coinvolgimento di sostenitori e sponsor che possano contribuire a eventi e iniziative legate al commercio e alla cultura.”

Infine, un’attenzione particolare verrà riservata all’imprenditoria giovanile e al sostegno delle persone in difficoltà: “Il Duc deve riuscire a sostenere chi vuole avviare una nuova attività o reinserirsi nel mondo del lavoro. Da qui a fine anno ci aspetta molto lavoro, ma l’impegno è concreto e condiviso.”

