Comasco

LOMAZZO – Momento di commozione e riconoscenza ieri pomeriggio in municipio, dove l’amministrazione comunale ha voluto salutare e ringraziare l’appuntato scelto dei carabinieri Francesco Coppola, in partenza per una nuova sede dopo oltre vent’anni di servizio al comando di Lomazzo.

Alla cerimonia erano presenti la sindaca Paola Molteni e i rappresentanti degli altri comuni serviti dalla stazione dei carabinieri di Lomazzo, che hanno voluto testimoniare la loro gratitudine per la professionalità, la disponibilità e l’impegno dimostrati nel corso degli anni.

L’amministrazione ha espresso un sentito ringraziamento all’appuntato Coppola per il contributo alla sicurezza e alla vita della comunità, sottolineando la stima e l’affetto che in questi anni ha saputo conquistare tra i cittadini.

(foto: un momento dell’incontro fra gli amministratori comunali ed il militare dei carabinieri)

17102025