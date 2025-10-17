Cronaca

LENTATE SUL SEVESO – Dopo i recenti episodi di cronaca registrati nella zona, un nuovo fatto si è verificato anche nella vicina Brianza. Paura ieri pomeriggio a bordo di un treno della linea Milano Cadorna–Lentate/Camnago, dove un ragazzo di 18 anni è stato aggredito e derubato della collana d’oro che portava al collo. L’episodio è avvenuto poco prima dell’arrivo alla stazione di Paderno Dugnano, dove i quattro autori del furto sono scesi nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La vittima, uno studente italiano, ha subito dato l’allarme chiamando il numero di emergenza 112.

In pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Paderno Dugnano e quelli della sezione radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni, che hanno avviato le ricerche nella zona della stazione e nelle vie circostanti.

Grazie a un rapido coordinamento tra le pattuglie, i militari sono riusciti a rintracciare i responsabili nel quartiere Villaggio Ambrosiano. Si tratta di quattro cittadini egiziani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. In loro possesso è stata trovata la collana appena rubata, restituita al legittimo proprietario, insieme a un secondo gioiello, sequestrato per accertarne la provenienza.

