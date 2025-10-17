Comasco

ROVELLO PORRO – Appuntamento con il teatro sabato 18 ottobre alle 21 al teatro San Giuseppe di Rovello Porro, dove la compagnia teatrale La Ringhiera porterà in scena la commedia brillante in due atti “Villa Brambilla. L’importante è dare i numeri”, scritta e diretta da Paolo Volonté.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Rovello Porro, rientra nel calendario delle iniziative con cui la compagnia celebra i suoi 40 anni di attività teatrale.

Il cast dell’evento

Nel ricco cast figurano Alessandra Anelli, Antonietta Cattaneo, Daniele Zanon, Davide Golino, Deborah Rodari, Elena Sartorelli, Giovanna Saibene, Giulia Alberio, Laura Cinquetti, Linda Ceriani, Marco Merendino, Marina Longoni, Maria Giulia Giorgetti, Massimo Bozza e Massimo Marta.

Prezzi e info

L’ingresso è fissato a 12 euro (intero) e 8 euro (ridotto fino a 12 anni, compresi).

Per informazioni e prenotazioni:

– Email: [email protected]

– WhatsApp: 3516173964

– Modulo online su www.teatrorovello.it

(foto archivio: un precedente appuntamento al teatro di Rovello Porro)

17102025