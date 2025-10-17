Politica

MILANO – Trenta Pronto soccorso su 45 non sono a norma. Questo il dato preoccupante emerso nell’informativa della direzione generale welfare che si è tenuta oggi in Commissione sanità.

“La Regione – afferma il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti ha dovuto ammettere che nel corso della ricognizione delle strutture ospedaliere è emerso che 30 pronto soccorso non rispondono ai requisiti stabiliti dal Dm 70 del 2025, sia per il numero di accessi che per il bacino di riferimento. Su questo faremo un accesso agli atti per sapere quali sono le 30 strutture non a norma”.

“Un altro segno evidente- sottolinea ancora Astuti- del caos in cui versa la sanità lombarda che la Regione stessa non controlla più. Basti ricordare che ha affidato ai Nas e non alle Ats il controllo dello stato delle liste d’attesa, controllo peraltro inutile. Già tutti da anni sappiamo che le strutture ospedaliere non gestiscono in modo uniforme le liste d’attesa. Servirebbero iniziative efficaci, ma ad oggi non si è concretizzata alcuna azione, anzi, già sappiamo che il Centro Unico di prenotazione che chiediamo da anni non sarà pronto neanche in questa legislatura”.

