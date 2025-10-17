Città

SARONNO – Si chiama “Cerco una parola” la mostra fotografica che si terrà negli spazi dell’Art Café, in viale Santuario 11, nata dalla performance di Valentina “Callipoem” Doati., successivamente ripresa da Marco De Scalzi, da cui ne ha sviluppato un progetto fotografico. L’evento si tiene all’interno della rassegna del Saronno Fotofestival che animerà la città fino al prossimo 26 ottobre.

Si tratta di un incontro profondo tra fotografia e gestualità, tra corpo e linguaggio. Il risultato è un lavoro a quattro mani, intenso e stratificato, dove i due artisti si rincorrono, si sovrappongono, si completano. Ogni immagine è un pezzo unico, è un dialogo, una domanda aperta, una ricerca che non si esaurisce. “Cerco una parola” è il tentativo di dare forma all’indicibile, di catturare il momento in cui il corpo diventa linguaggio e la fotografia diventa scrittura.

Sarà possibile visitarla sabato 18 e sabato 25 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19; domenica 19 e 26 con gli stessi orari, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

