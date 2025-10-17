Cronaca

SARONNO – Due immobili, lavori di riqualificazione dichiarati ma mai eseguiti e una serie di richieste di Superbonus da oltre un milione di euro. È questa la vicenda al centro dell’indagine condotta dai Finanzieri della Compagnia di Saronno, su delega della Procura della Repubblica di Varese, nei confronti di nove persone accusate di truffa aggravata per indebita percezione di erogazioni pubbliche, frode fiscale e altri reati tributari legati all’emissione e all’utilizzo di fatture false per ottenere indebitamente crediti d’imposta.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, al centro dell’indagine vi è una società del settore edilizio che avrebbe emesso fatture per lavori di efficientamento energetico in regime di Superbonus 110% su due immobili a Saronno. Gli interventi, tuttavia, non sarebbero mai stati realizzati, né in parte né del tutto. I crediti fiscali generati in modo fittizio sarebbero poi stati ceduti a diversi istituti bancari.

Gli investigatori hanno accertato che l’amministratore della società avrebbe agito in concorso con un dipendente e due professionisti: un commercialista di Napoli, che avrebbe apposto i visti di conformità richiesti per accedere ai benefici fiscali, e un architetto iscritto all’Ordine di Lecco, che avrebbe asseverato falsamente l’avvenuta esecuzione dei lavori.

Dall’analisi dei conti correnti aziendali è emerso che, tra il 2021 e il 2023, la società avrebbe stipulato diversi contratti di cessione del credito con vari istituti bancari, presentando documentazione riferita a interventi già rendicontati e liquidati da altre banche. Un meccanismo che ha consentito all’azienda di monetizzare rapidamente i crediti d’imposta attraverso cessioni multiple e fraudolente.

Per tutelare l’Erario e impedire ulteriori danni, la Guardia di Finanza ha proposto il sequestro dei crediti illecitamente registrati, pari al 110% delle fatture false emesse. Sul piano tributario, è stata inoltre avviata una verifica fiscale nei confronti della stessa società, con la proposta di tassazione dei profitti ottenuti dalle cessioni irregolari.

