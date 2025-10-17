Città

SARONNO – L’occasione per fare acquisti sostenibili e solidali è alle porte: a Saronno, all’oratorio di via Legnani 1, sta per tornare il popolare mercatino dell’usato e vintage. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del riuso, del vintage e per chi desidera contribuire a una causa nobile.

Il cuore di questa iniziativa è la beneficenza: tutto il ricavato del mercatino sarà interamente devoluto per sostenere le famiglie di Saronno seguite dalla San Vincenzo e da altre associazioni locali. L’evento si articola in due momenti cruciali, a partire dalla raccolta dei materiali in ottimo stato. Tutti coloro che desiderano donare possono farlo nelle giornate del 18 e 19 novembre, con un doppio orario: dalle 14 alle 18.30 e, in serata, dalle 20.30 alle 21.30. Si accettano specificamente abbigliamento invernale, borse, scarpe, bigiotteria, giochi completi, tovaglie e lenzuola. È fondamentale ricordare che tutto il materiale deve essere in ottime condizioni per poter essere venduto.

Dopo la raccolta, si passa alla vendita al pubblico. Gli appassionati di vintage e non solo potranno curiosare tra le varie categorie merceologiche, che spaziano da tovaglie e lenzuola a capi di uomo e donna, da articoli per bambini e ragazzi (compreso abbigliamento e giochi) a una ricca sezione di accessori.

Le prime giornate di vendita si terranno giovedì 20 e venerdì 21 novembre con orario serale, dalle 18 alle 21. Si prosegue poi sabato 22 novembre con apertura mattutina e pomeridiana (dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30).

Per chi non ha trovato ciò che cercava o vuole approfittare degli ultimi affari, l’evento si conclude con la giornata di “Fuori tutto” di domenica 23 novembre, sempre con orari dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva sul Mercatino, è possibile contattare i seguenti numeri: Emanuela (3383548178), Marzia (3397745685), Irene (3911110085) o Maria Grazia (3470827123). Non perdete l’occasione di partecipare a questa iniziativa che unisce shopping, riuso e solidarietà.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09