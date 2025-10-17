Città

SARONNO – Due giornate dedicate alla prevenzione dell’influenza con il Vax Day 2025, iniziativa promossa da Regione Lombardia e Asst Valle Olona nell’ambito della campagna antinfluenzale 2025-2026. L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 ottobre, con accesso libero e gratuito nei centri vaccinali delle Case della Comunità di Saronno, Busto Arsizio e Gallarate.

L’iniziativa invita i cittadini a “non mettere in pausa la propria vita” e a proteggersi dal virus influenzale con il vaccino, considerato lo strumento più efficace per ridurre complicanze e ricoveri, soprattutto per le persone più fragili.

Le sedi e gli orari

Il Vax Day si svolgerà in tre sedi territoriali, tutte attive nella fascia mattutina:

Casa della Comunità di Saronno

Centro vaccinale Casa di Comunità Saronno, via Fiume 12

Apertura: dalle 8.30 alle 12.30

Casa della Comunità di Busto Arsizio

Centro vaccinale CdC Busto Arsizio, viale Stelvio 3

Apertura: dalle 8.30 alle 12.30

Casa della Comunità di Gallarate

Centro vaccinale P.O. Gallarate, via Eusebio Pastori 4

Apertura: dalle 8.30 alle 13.30

Accesso libero e prenotazioni

Durante il Vax Day sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione, accedendo direttamente ai centri negli orari indicati.

Chi preferisce fissare un appuntamento può comunque prenotare la propria vaccinazione attraverso il portale regionale:

prenotasalute.regione.lombardia.it

Per maggiori informazioni, i cittadini possono rivolgersi al proprio medico di medicina generale oppure consultare il sito dell’Asst Valle Olona all’indirizzo www.asst-valleolona.it.

L’invito è rivolto a tutta la popolazione, con particolare attenzione agli anziani, alle persone con patologie croniche, alle donne in gravidanza e agli operatori sanitari, categorie per cui la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata.

