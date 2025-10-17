Città

SARONNO – Una richiesta di maggiori e più complessi interventi a fronte di un comando inadeguato, con criticità concernenti la formazione, l’aggiornamento professionale, la turnazione dell’orario di lavoro e la mancanza di certezza di copertura finanziaria degli straordinari. Da questa situazione del comando di polizia locale di Saronno parte la richiesta della segreteria Cse Sulpl, guidata da Sergio Bazzea, all’Amministrazione comunale di focalizzare la propria attenzione sulle “esigenze – almeno quelle essenziali – della polizia locale, donne e uomini, primo baluardo della legalità sul territorio”.

Accanto alle ultime nuove assunzioni e dotazioni, si chiede di dare priorità alle necessità e agli investimenti non più rinviabili per il comando. Una presa di posizione che arriva in un momento in cui la “questione sicurezza” è al centro del dibattito politico e si ipotizzano investimenti economici e di risorse su altri fronti, chiedendo poi però sempre di più agli agenti del comando cittadino.

Ecco il testo integrale rivolta ai consiglieri comunali e ai cittadini tramite la stampa

Alla luce delle recenti notizie riprese dagli organi di stampa locali relativamente alla “questione sicurezza” della città, in particolare così come trattata dalla compagine politica nell’ultimo consiglio comunale, la scrivente organizzazione sindacale di categoria, a tutela dei lavoratori e per opportuna conoscenza della cittadinanza, ritiene opportuno evidenziare alcuni punti essenziali.

Il corpo di polizia locale di Saronno negli ultimi tempi è stato spesso chiamato ad intervenire, in contesti operativi sempre più complessi e che esulano i precipui compiti di polizia amministrativa e di prossimità, per far fronte alla recrudescenza di episodi di microcriminalità e in taluni casi per supplire alle note carenze di presenza sul territorio delle forze di polizia statali.

L’assenza di un presidio presso la stazione ferroviaria, oltre all’eccessivo aggravio di lavoro a carico della locale Compagnia Carabinieri (che ha competenza su numerosi comuni del circondario), sono circostanze note a tutti e che hanno sicuramente influenzato la percezione di sicurezza da parte della collettività. Sebbene sia apprezzabile da parte dell’attuale Amministrazione lo sforzo compiuto con le recenti nuove assunzioni e la dotazione di nuovi equipaggiamenti, è innegabile che sul corpo di polizia cittadino gravi una cronica carenza di interesse che si è protratta per anni da parte di tutte quelle precedenti, senza distinzione di composizione politica.

Prova regina è lo stato in cui versa la porzione di plesso comunale “adibito” a Comando, del tutto inadeguato allo scopo, che espone gli operatori a rischi e disagi quotidiani, più volte segnalato anche da questa organizzazione sindacale, e che recentemente è stato ulteriormente aggravato dalla dichiarata inagibilità di alcune aree esterne.

Parimenti permangono le già evidenziate criticità concernenti la formazione e l’aggiornamento professionale, la turnazione dell’orario di lavoro, la certezza di copertura finanziaria delle prestazioni in straordinario (il cui relativo capitolo di spesa l’anno scorso risultava esaurito già nel mese di luglio). Alla luce di ciò, da alcuni rappresentanti della politica locale viene addirittura paventata l’ipotesi di un coinvolgimento economico da parte dell’Amministrazione comunale (come già tra l’altro verificatosi in passato per la sede della Guardia di Finanza), in prospettiva dell’istituzione di un presidio della polizia ferroviaria.

Questa organizzazione sindacale ritiene che il tema del decoro e della sicurezza urbana debba coinvolgere tutti gli attori del comparto, e sarebbe auspicabile che l’Amministrazione Comunali focalizzi la propria attenzione in primis proprio sulle esigenze (almeno quelle essenziali) di quelle donne e uomini, primo baluardo di legalità sul territorio, che quotidianamente con abnegazione e dignità vestono l’uniforme con l’effige del mastio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09