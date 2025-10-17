Softball

SARONNO – Serviva il calcolo del Team’s Quality Balance (TQB) per decretare la vincente della semifinale della Coppa Lombardia Under 16 di softball, giocata l’altra sera al saronnese campo di via De Sanctis. A ottenere il pass per la finale sono state le Bulls Rescaldina, grazie a un coefficiente positivo di +0,27.

Le due squadre hanno dato vita a una doppia sfida equilibrata e spettacolare: nella prima partita, vinta dalle Bulls Rescaldina per 9-5 al quarto inning, il Saronno ha poi risposto nella seconda gara con una rimonta vincente per 8-3 al quinto inning.

In perfetta parità dopo i due incontri, il regolamento ha imposto il ricorso al TQB, che ha premiato la formazione rescaldinese, ora attesa dalla finale regionale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto: una fase del match)

17102025