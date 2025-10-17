Città

SARONNO – Il centro sportivo Robur ospiterà un evento dedicato all’intersezione tra psicologia, sport e vita di tutti i giorni, un’occasione per esplorare come i principi psicologici influenzino sia le prestazioni atletiche che la gestione della quotidianità.

L’incontro, intitolato “La psicologia tra sport e quotidianità”, si terrà venerdì 17 ottobre alle 20:30 nella sede del centro Sportivo Robur, in via Colombo 42.

L’evento vedrà la partecipazione di tre professionisti che condivideranno le loro competenze sull’argomento: si tratta degli psicologi Alessia Rossetti, Stefano Scirica e Ramona Sabella.

La discussione offrirà spunti sull’applicazione delle tecniche mentali nello sport (come concentrazione, motivazione e gestione dello stress) e su come tali approcci possano essere trasferiti per migliorare l’efficacia e il benessere nella vita di tutti i giorni, nello studio e nel lavoro. L’iniziativa è promossa dal Centro Sportivo Robur 1919.

