Varesotto

TRADATE – Intervento dei soccorsi ieri pomeriggio in località Ceppine, dove un uomo di 59 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta dalla bicicletta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in via Carlo Rossini. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa insieme ai carabinieri della Compagnia di Saronno. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale per accertamenti; non è apparso in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non sarebbero coinvolti altri veicoli. Le cause della caduta del ciclista restano in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, tempestivamente accorse sul posto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio)

17102025