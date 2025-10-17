iltra2

TRADATE – Mattinata di protesta ieri al liceo Marie Curie di Tradate, dove centinaia di studenti hanno scioperato e manifestato all’esterno dell’istituto per contestare una nuova circolare interna che, a loro giudizio, limita la libertà di movimento durante l’intervallo. La disposizione prevede che per uscire dalle aule durante la pausa sia necessaria l’autorizzazione degli insegnanti. Una misura che i ragazzi considerano eccessivamente restrittiva e poco giustificata.

La protesta si è svolta in modo ordinato davanti alla scuola e ha coinvolto gran parte degli studenti, intenzionati a chiedere un confronto con la dirigenza per rivedere le modalità di applicazione della circolare.

