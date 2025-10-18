Città

SARONNO – Un cartello ironico e una “raccolta dimostrativa” di escrementi canini davanti al cancello dell’area cani di via Toti, nel quartiere Prealpi: è l’azione dimostrativa di un proprietario che frequenta lo spazio che ha suscitato tante reazioni in città.

Stanco di trovare deiezioni abbandonate all’interno dello spazio riservato ai quattro zampe, un cittadino ha deciso di reagire con un’iniziativa decisamente insolita: ha affisso un cartello dal tono sarcastico e insieme al messaggio ha lasciato, proprio davanti al cancello, una “collezione” di escrementi trovati all’interno del recinto, come prova della scarsa attenzione di alcuni frequentatori.

Questo il testo del cartello:

“Gentili cultori dell’inciviltà e amanti del disimpegno, sappiate che vi abbiamo immortalato mentre lasciavate i ricordi maleodoranti dei vostri cani! Il biglietto d’ingresso a questo parco da oggi sarà una passerella lastricata dalle vostre stesse omissioni. La vostra reputazione è già fragile! Iniziate a raccogliere e pulire, altrimenti il pedaggio per entrare sarà sempre più fresco, appiccicoso e costellato delle vostre dimenticanze! Firmato: Comitato per l’estinzione dei furbetti del bisognino nel quartierino; Ufficio comunale immaginario del decoro urbano; Ministero della palette e dello sdegno; Assessorato all’igiene poetica e vendetta silenziosa; Corpo speciale antizozzi – sezione fantasma; Dipartimento delle cose che avresti dovuto fare ma sei troppo pigro e maleducato; Consorzio mamme e papà con scarpe bianche.”

Il gesto ha suscitato reazioni contrastanti: c’è chi ritiene l’iniziativa eccessiva e chi invece la considera un efficace modo per denunciare la maleducazione di alcuni proprietari di cani.

Molti residenti del quartiere, pur sorridendo per l’ironia del testo, condividono il messaggio di fondo: la cura del decoro urbano passa anche da piccoli gesti di responsabilità quotidiana.

