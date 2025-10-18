GARBAGNATE MILANESE – Prosegue ad ampio raggio il presidio del territorio da parte della polizia locale di Garbagnate Milanese, coordinata dal Comandante Luca Leone.

In particolare, in queste settimane il comando garbagnatese ha intensificato i controlli legati alla circolazione stradale delle vetture, ponendo particolare attenzione alla verifica della copertura assicurativa e all’abbandono di vecchi veicoli nei parcheggi pubblici. L’attività ha portato alla rimozione di circa 30 mezzi in stato d’abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa. Le vetture sono state trasportate nella Depositeria convenzionata, dove verranno demolite; grazie alla concessione del servizio, il Comune non avrà costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti.