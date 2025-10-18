Basket

SORESINA – Quarta giornata amara per la Robur Saronno, che sabato sera cade 72-65 sul campo del Pizzighettone al termine di una sfida intensa e combattuta, ma sempre in salita per i biancazzurri. L’avvio è tutto di marca cremonese: Pizzighettone scappa subito sul 17-6 dopo sei minuti grazie a un’ottima circolazione di palla e a una difesa aggressiva che blocca le iniziative ospiti. Il primo quarto si chiude sul 23-11, con la Robur costretta a inseguire.

Nel secondo periodo la squadra di Ndyaie continua a controllare il ritmo e mantiene il margine, andando all’intervallo lungo sul 38-24. A metà gara i migliori realizzatori sono Segala e Piccoli, entrambi a quota 8 punti per i padroni di casa.

Dopo la pausa lunga cambia l’inerzia: Saronno rientra con tutt’altro atteggiamento e trova energie da Acunzo, che scuote i compagni con qualche giocata di qualità. Un canestro pesante dall’arco di Negri riporta la Robur a -9 (42-33) a metà terzo quarto, e il periodo si chiude sul 50-44 con gli ospiti decisamente più in partita. L’ultimo parziale è una battaglia punto a punto. I saronnesi restano in scia, arrivano a -3 a tre minuti dal termine (62-59) e trovano ancora in Negri l’uomo della speranza con una tripla che vale il 66-65 a un minuto dalla sirena. Pizzighettone però non trema, gestisce il finale e chiude i conti sul 72-65.

Tra i migliori per i cremonesi Segala e Piccoli, costanti per tutta la gara e miglior marcatore Samija con 15 punti; per la Robur Saronno spiccano le prove di Negri e Acunzo, protagonisti della rimonta nel secondo tempo.

