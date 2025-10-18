Basket

SARONNO – Sfida di alta classifica questa sera per la Robur Saronno, che sarà impegnata sul parquet del Palazzetto di via dello Stadio a Soresina (Cremona) contro la Mazzoleni Pizzighettone, capolista del campionato di Serie B Interregionale 2025/2026. La palla a due è fissata per le 21.

La formazione guidata da coach Luca Ansaloni arriva all’appuntamento dopo la sconfitta casalinga contro Pavia, che ha interrotto una partenza perfetta con due vittorie nelle prime giornate contro Bergamo e Gallarate. L’obiettivo è riprendere subito la marcia e confermare le buone sensazioni mostrate in questo avvio di stagione.

Quella di stasera sarà una prova impegnativa: il Pizzighettone, squadra esperta e compatta, gioca insieme da anni e può contare su elementi di categoria – e anche di livello superiore – che ne fanno una delle principali protagoniste del campionato.

Per la Robur si tratta di un test importante, utile per misurare la crescita del gruppo e cercare un colpo di prestigio su un campo storicamente difficile.

(foto Bellini: Robur Saronno in azione di gioco)

