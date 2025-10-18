Calcio Eccellenza, big match per il Fbc Saronno: la diretta della gara contro la Solbiatese
18 Ottobre 2025
SARONNO – Dopo la vittoria per 1-2 contro il Magenta in trasferta, il Fbc Saronno torna in campo di sabato per disputare allo stadio comunale Colombo-Gianetti di Saronno l’importante sfida di livello contro la Solbiatese. Le due squadre al momento si trovano distanti due punti con i saronnesi al nono posto della classifica e la Solbia al quarto, fondamentale per entrambe sarà vincere la partita che si disputerà oggi 18 ottobre alle 16 per non perdere la testa della classifica.
La classifica
Arconatese 1926 – 16, Vergiatese – 12, Legnano – 11, Solbiatese Calcio 1911 – 11, Vis Nova Giussano – 11, Rhodense – 10, Caronnese – 10, Lentatese – 10, FBC Saronno 1910 – 9, Besnatese – 9, Sedriano – 7, Vigevano Calcio 1921 – 6, Mariano Calcio – 6, Ardor Lazzate – 6, Magenta – 6, Altibrinzia Tavernerio – 5, Arcellasco Città di Erba – 4, Sestese – 2 punti.
Settima giornata
Arconatese 1926 – Legnano
FBC Saronno 1910 – Solbiatese Calcio 1911
Caronnese – Sedriano
Altibrinzia Tavernerio – Mariano Calcio
Ardor Lazzate – Magenta
Besnatese – Rhodense
Sestese Calcio – Vergiatese
Vis Nova Giussano – Vigevano Calcio 1921
Arcellasco Città di Erba – Lentatese
