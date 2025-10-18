Calcio

SARONNO – Settima giornata del campionato di Eccellenza oggi con due interessanti anticipi. Allo stadio “Colombo Gianetti” dalle 16 il match clou, Fbc Saronno-Solbiatese, sfida tra formazioni che puntano in alto: arbitro Davide Fontana di Monza, assistenti Francesco Faracchio di Busto Arsizio e Giulia Vallorani di Abbiategrasso.

Va in scena invece alle 15.30 Arconatese-Legnano, arbitro Eusebiu Ciprian Cazacu di Albenga, assistenti Vincenzo Alberto Sivverini di Monza e Gianluca Pasquazzo di Busto Arsizio.

Le gare domenicali

Domenica alle 15.30 Altabrianza-Mariano, Arcellasco-Lentatese (alle 18.30), Ardor Lazzate-Magenta (alle 15), Caronnese-Sedriano, Sestese-Vergiatese e Vis Nova Giussano-Vigevano.

Classifica

Arconatese 16 punti, Vergiatese 12, Legnano, Solbiatese, Vis Nova 11, Rhodense, Caronnese e Lentatese 10, Fbc Saronno e Besnatese 9, Sedriano e Vigevano 7, Mariano, Magenta e Ardor Lazzate 6, Altabrianza 5, Arcellasco 4, Sestese 1.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

