Calcio Eccellenza, per Legnano-Fbc Saronno divieto di trasferta
18 Ottobre 2025
SARONNO – Dopo gli incidenti avvenuti in passato, divieto di trasferta per la partita di domenica 26 ottobre alle 14.30, Legnano-Fbc Saronno del campionato di Eccellanza, per i sostenitori saronnesi, o almeno una parte di essi. Le autorità hanno infatti disposrto il divieto di vendita dei biglietti a tutti i residenti in provincia di Varese e dunque, se non tutti, almeno la maggioranza dei supporter biancocelesti non potranno assistere al match previsto nel pomeriggio domenicale (8′ turno di andata), una “classica” del calcio locale.
Proprio in relazione agli scontri avvenuti la scorsa stagione, ma a Saronno, proprio nei giorni scorsi erano giunti una serie di Daspo per tifosi delle due formazioni.
Saronno scontri tra ultras: 13 daspo dopo gli incidenti del derby Fbc – Legnano di Eccellenza
Attualmente sia Fbc Saronno che Legnano veleggiano nella scia delle migliori in classifica, entrambe con obiettivo di playoff.
(foto: una immagine relativa agli scontri avvenuti la scorsa stagione nei pressi dello stadio di Saronno fra i supporter dei due team)
