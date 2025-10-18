Calcio

SARONNO – Partita accesissima e ricca di occasioni quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 18 ottobre allo stadio comunale Colombo-Gianetti di Saronno tra i padroni di casa del Fbc Saronno e la Solbiatese che si sono sfidati in occasione dell’anticipo della settima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

La squadra ospita sin dai primi minuti domina il campo creando numerose occasioni tra cui la clamorosa traversa di Monteiro e la conclusioni di Suatoni sulla quale salva Todesco. L’inevitabile rete del vantaggio arriva al 32′ con Manfre sulla quale il portiere saronnese non può nulla. La prima occasione per il Saronno arriva nel finale del primo tempo con un lampo di Alvitrez che, dopo aver ricevuto un bellissimo pallone da Cocuzza, colpisce la traversa.

Nella ripresa i primi venti minuti sono ancora di assedio della squadra ospite che, però, non riesce a raddoppiare il vantaggio sprecando numerosissime occasioni soprattutto con Monteiro. Al 22′ del secondo tempo arriva un altro lampo del Saronno che sfiora la rete del pareggio prima con Vaglio sul quale il portiere nega il goal mettendo in mostra una parata miracolosa e poi con Cabezas che sul rimpallo a pochissimi metri dalla porta spara alle stelle. Proprio Cabezas che, però, firma la rete del pareggio al 36′ colpendo di testa il calcio d’angolo battuto da Lazzaro. Sul finale la Solbia prova a riacciuffare la vittoria ma un’altra traversa nega ancora una volta la gioia del goal a Monteiro.

Il Fbc Saronno conquista, dunque, un punto in una partita pazza e strana nella quale è stata brava a soffrire e saper subire l’assedio avversario restando comunque in partita riaperta successivamente nella seconda metà di gara grazie anche ai cambi di mister Tibaldo che ha rianimato il gioco con gli innesti di Benedetti e Cabezas. Male, invece, la Solbiatese che torna a casa sicuramente con un po’ di amarezza viste l’immensa quantità di occasioni sprecate.

(foto da archivio)

