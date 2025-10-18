Calcio

BOLZANO – Il Como vince, va a 13 punti e resta in vetta alla classifica del campionato Primavera 2. Nella tarda mattinata odierna l’impegno dei lariani, nella 5′ giornata di andata, sul campo del Sudtirol di Bolzano.

La cronaca – Più equilibrato il primo tempo, per il Como al 41′ Papaccioli imbuca per Mazzara, che sigla la sua terza rete in campionato coronando nel migliore dei modi un’azione tutta in verticale e molto veloce 0-1. Nella ripresa i lariani tengono alto il barcentro del gioco ed al 15′ trovano il raddoppio con un diagonale dell’ex Juventus, Amadio, 0-2. Al 23′ atterramento di Bulgheroni in area, calcio di rigore netto, tirato da Mazzara che viene respinto in tuffo dall’estremo difensore di casa di Bonifacio. Al 32′ clamorosa traversa di Amadio dopo un rapido inserimento in area; e poco dopo è Mazzara che calcia fuori da buona posizione. E nel finale il portiere comasco Menke è decisivo in un paio di occasioni.

Prossimo appuntamento per il Como di mister Buzzegoli fra una settimana in casa contro il Renate, sabato 25 ottobre allo stadio di Caronno Pertusella, alle 14.30.

(foto archivio: Como Primavera in azione di gioco)

