CARONNO PERTUSELLA – “Quali componenti del gruppo misto, contestiamo e respingiamo al mittente in quanto del tutto inconferenti e fuorvianti gli assunti della nota pubblicata a firma del Sindaco Marco Giudici, il quale va completamente fuori tema rispetto al contenuto della nostra dichiarazione di voto sul bilancio consolidato”

Inizia così la nota firmata da Francesca Rossetti e Anthony Sunil che replicano alle dichiarazioni del primo cittadino.

“Il sindaco travisa totalmente il senso del nostro intervento, nel quale abbiamo fornito alla cittadinanza dati oggettivi sul bilancio della controllata Fondazione Artos, compreso nel documento oggetto di approvazione.

Contrariamente a quanto affermato dal sindaco nessun “riprovevole ed infimo attacco” è stato da noi mosso alla Fondazione Artos: piuttosto, abbiamo espresso il nostro dissenso sulle scelte dell’Amministrazione relative al compenso del Direttore e alle retribuzioni di alcuni dipendenti.

Non coglie nel segno il dettaglio fornito dal sindaco sugli oneri e le imposte che dovrà versare il direttore, atteso che pagare le tasse è dovere di tutti i cittadini.

E’ invece diritto degli abitanti di Caronno Pertusella essere informati sull’ammontare della somma destinata dal nostro Comune al pagamento del compenso del direttore, ossia € 38.023,22 nel 2024.

In merito alla circostanza addotta dal primo cittadino al consiglio comunale del 30 settembre secondo cui il direttore, per poter occuparsi delle attività di Artos “sottrae tempo al suo ufficio che ha dovuto potenziare” rispondiamo al primo cittadino che l’organizzazione dell’attività professionale del direttore al di fuori di Artos è un elemento irrilevante per la collettività.

Relativamente ai servizi di Artos elencati con grande soddisfazione dal sindaco precisiamo che i medesimi servizi, per quanto ci consti, sono erogati anche dai Comuni limitrofi.

Presso Artos, inoltre, il pre e post scuola, i campi estivi e il sad (servizio di assistenza domiciliare) ci risultano essere a pagamento.

Quanto alla “progettazione europea”, chiaro è il riferimento al progetto Erasmus al quale, com’è noto, possono aderire gli Enti interessati iscrivendosi al relativo bando.

Non corrisponde al vero l’assunto del Sindaco per cui “affidare i servizi alle cooperative significherebbe peggiorare le condizioni di lavoro”: a fare la differenza infatti è la parte datoriale che può decidere di riconoscere ai lavoratori una retribuzione anche superiore rispetto ai minimi previsti dai CCNL.

Circa le affermazioni del Sindaco sulla gestione della Fondazione ai tempi della Giunta Borghi ricordiamo che Artos, in quel periodo, ha aperto ed avviato in breve tempo un asilo nido all’avanguardia, a dimostrazione che il volontariato può essere sinonimo di competenza e capacità.

La nostra proposta per il futuro, pertanto, è quella di un ritorno al modello basato sul volontariato, realtà fiorente e viva del nostro territorio, nel rispetto della finalità originaria della Fondazione”.

“Infine – conclude Francesca Rossetti – in risposta alla collega Viviana Biscaldi, comunico che valuterò senz’altro la sua proposta di mettere a disposizione le mie competenze come volontaria affiancando i vertici di Artos, per il futuro, una volta terminata questa consiliatura sussistendo una incompatibilità con il ruolo di consigliere comunale, ciò purché tutte le cariche apicali/dirigenziali siano svolte a titolo gratuito”.

